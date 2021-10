Rio de Janeiro (AFP). Les fêtards du carnaval de Rio, pas intimidés par le moustique du Zika

Ce samedi de carnaval a rassemblé plus d'un million de fêtards pour le "bloco" (défilé de rue) du Cordao da Bola Preta, dans le centre ville. Entraînée par un camion qui diffuse de la samba, la foule déguisée, qui en pirate, qui en viking, chat, clown, lapin, squelette, danse avec entrain et insouciance. On voit aussi beaucoup de chair nue. Des filles en mini short, des hommes en minijupe et des centaines de milliers de bras nus qui s'agitent au rythme de la musique. Le moustique a l'embarras du choix.... Mais malgré la préoccupation internationale sur le lien entre le moustique Zika et l'explosion des cas de bébés microcéphales (avec un crâne plus petit que la normale) ou la hausse des cas d'une grave maladie neurologique, la crainte d'être piqué ici reste aussi minime que les vêtements portés. "Je n'ai pas peur", affirme Cristiane Ruiz, 30 ans, que son short en jean et son haut de bikini orange brillant couvrent très peu. "Je ne pense pas qu'un quartier de la ville comme celui là soit favorable aux moustique car il y peu de végétation", dit elle en regardant les buildings du centre ville. Comme d'autre personnes interrogées par l'AFP, elle dit qu'elle ne s'est pas mis de produit anti-moustique. Des vendeurs ambulants s'affairent à vendre de la bière et de l'eau glacée, mais aucun répulsif en vue à vendre. - Les moustiques piquent les pauvres - Le fait que le Zika soit associé à la microcéphalie chez les nourrissons nés de femmes infectées par le Zika pendant leur grossesse a conduit les gouvernements étrangers a recommander d'éviter de voyager dans de nombreux pays d'Amérique latine. Le Brésil, pays le plus touché par le Zika avec 1,5 million de personnes infectées, redouble d'efforts dans la lutte contre le moustique et insiste sur le fait que les touristes (sauf les femmes enceintes) ne craignent rien pendant le Carnaval ou les Jeux olympiques qui se tiendront en août, la période sèche. Les autorités disent être en train d'éradiquer les foyers de prolifération du moustique comme les eaux stagnantes, et aspergent d'insecticide les stades olympiques ou encore le Sambodrome où auront lieu les défilés des écoles de samba. Mais dans la fête du Bola Preta, la plus traditionnelle de celles qui ont lieu samedi dans les rues de Rio, un des fêtards, Luiz Marinho, 51 ans, dit que la guerre anti- moustique ne touche pas les quartiers pauvres. "Ici, au centre, le maire fait tout ce qu'il faut, c'est parfait. Il n'y a pas d'eau stagnante ni d'ordures et après la fête tout sera nettoyé", dit Marinho, qui travaille dans un hôpital public et porte un maillot à pois noirs. En revanche, dans les favelas où les gens vivent dans des ruelles étroites avec peu de services publics "nous avons de vrais foyers de moustiques, avec beaucoup d'eau stagnante", dit-il. Cette année, avec le Zika et la crise économique et politique, le besoin de se défouler semble encore plus pressant. Malgré l'alcool qui coule à flot, la chaleur et la foule, la fête du Bola Preta n'a pas connu de problème majeur. Seuls quelques rixes ponctuelles ou vol à la tire ont été dénombrés. La foule qui suit le cortège de camions portant hauts parleurs et orchestres saute et danse à l'unisson. La bonne humeur et la joie sont de règle, pas de place pour l'inquiétude, explique un employé de banque de 22 ans, Felipe Nazaret, qui porte une minijupe et des bas résilles. Quand on lui demande s'il a mis du répulsif, il fait non de la tête et éclate de rire en répondant par la phrase d'une samba connue: "Celui qui me protège ne dort jamais".

