Vents violents jusqu'à 140 km/h : la Manche en vigilance Jaune

Météo France a placé le département de la Manche en vigilance jaune pour vents forts à partir de ce vendredi après-midi.



Samedi 6 février, des rafales de vent de 80 à 90 km/h sont attendues dans les terres et pourraient atteindre localement 100 km/h sur le littoral.

Le vent soufflera de sud, sud-ouest.



Une accalmie est prévue dans l’après-midi mais le vent se renforcera à nouveau en début de nuit.



Ce phénomène devrait perdurer jusqu’au dimanche 7 février et se renforcer dans la nuit de dimanche à lundi.

Des vents de secteur sud-ouest pourraient atteindre le stade de tempête (vent établi à 90-100km/h rafales pouvant atteindre les 140km/h) et ce jusqu’à lundi soir. Dès lundi matin, l’état de mer déjà bien formé va s’amplifier pour devenir très forte (creux 4 à 5 m) sur Manche-Est voire grosse (creux de 8 à 9 m) nord et ouest Cotentin.

Selon la préfecture maritime.

Un risque de vagues et submersion marine est par ailleurs prévu sur le littoral pour la pleine mer de lundi (coefficient 90 le matin et 96 le soir).



Les autorités recommandent :



• restez vigilants durant vos déplacements sur le littoral et en forêt, en particulier à l’occasion des départs en congés ;



• veillez à la bonne fixation des tentes, chapiteaux et structures ;



• rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;



• il est également conseillé aux campeurs, baigneurs plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence adaptées à leurs situations.

- Pour le risque de vagues et submersion marine de lundi :

• évitez de prendre la mer ;



• dans la mesure du possible, ne circulez pas en bord de mer et évitez la proximité des plages et rivages ;



• veillez à sécuriser vos biens et embarcations nautiques.