Malherbe - CFA : l'équipe réserve a eu chaud

Premiers non-relégables au classement final, ils ne s'en sont tirés qu'à la faveur d'une défaite de Saint-Pryvé lors du dernier match, eux-mêmes ayant concédé pareil résultat chez le leader Le Poiré-sur-Vie. Caen aura tremblé jusqu'au bout alors même que son maintien ne faisait pas franchement de doutes à la fin de l'hiver. Dernier à Noël avec une seule victoire en treize rencontres, le Stade Malherbe était remonté à la quatrième place du classement à la mi-mars. Cinq victoires et quatre matchs nuls étaient passés par là. Caen jouait bien et Caen gagnait, au point de viser explicitement une qualification pour le championnat de France des équipes réserves (qui concerne chaque meilleure équipe réserve des quatre poules de CFA).

Manque de régularité

Patatras, les réservistes replongèrent alors dans une spirale opposée, perdant sept de leurs dix derniers matchs de championnat pour finalement se sauver presque miraculeusement. La tâche de l'entraîneur Sébastien Bannier a été rendue compliquée par l'absence totale de continuité dans l'effectif. Plus de 50 joueurs se sont succédés sous le maillot caennais en CFA, des petits jeunes de 15 ans aux professionnels de retour de blessure, deux fois plus âgés que certains de leurs coéquipiers. Un patchwork et autant d'individualités soucieuses de leur intérêt personnel quand les fins de contrat se présentent...