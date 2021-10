Tokyo (AFP). Toshiba chute de 10% à Tokyo, au plus bas en 35 ans, perte nette record en vue

Une heure après le début des échanges, le titre abandonnait 10,3% à 178 yens, son niveau le plus bas depuis 1980, selon des données de l'agence Bloomberg. Depuis les révélations de malversations comptables en avril 2015, Toshiba a vu son action dégringoler de 65%. Entre 2008 et 2014, trois PDG de Toshiba et plusieurs de leurs collaborateurs se sont rendus coupables d'artifices financiers qui ont abouti à surévaluer le bénéfice net des exercices concernés de 155,2 milliards de yens (1,2 milliard d'euros au cours actuel). Ces pratiques ont masqué la mauvaise santé de plusieurs divisions que le groupe cherche maintenant à assainir. La direction a annoncé en décembre un vaste plan de restructuration, accompagné de milliers de suppressions d'emplois, qui touche essentiellement ses activités de produits grand public (PC, TV, électroménager). "Nous enregistrons une très forte perte cette année à cause de la restructuration et des charges induites, mais nous espérons ensuite un retour dans le vert grâce à cette restructuration", a expliqué jeudi le PDG Masashi Muromachi, sans convaincre les investisseurs. "M. Muromachi nous doit des explications précises sur l'avancée des restructurations et les perspectives", a estimé Hiroyasu Nishikawa, analyste chez Iwai Cosmo Securities, contacté par Bloomberg. "Pour le moment, il est plutôt difficile de croire les chiffres qui sortent de Toshiba." Toshiba avait déjà vécu une année noire en 2008/2009 avec la crise financière internationale, mais la perte alors subie ne dépassait pas 343 milliards de yens.

