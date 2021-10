Football - CFA 2 : une saison mitigée pour Mondeville

Le dernier match des Mondevillais cette saison en CFA 2 s'est conclu par un nul assez logique contre Vitré, samedi 4 juin (1-1). « Je suis déçu de ne pas finir sur une victoire alors qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score et qu'on a eu des occasions ensuite », regrette l'entraîneur Jean-François Péron. Un corner direct des Vitréens a répondu au huitième but cette saison de Pierre Sorin dans ce match sans enjeu.

Mondeville termine la saison à une onzième place révélatrice des difficultés rencontrées. Maintenue lors de l'avant-dernière journée, l'équipe de Jean-François Péron a souffert. « On avait bien démarré puis on s'est un peu perdu, explique l'ancien joueur malherbiste. Il y a plein de choses qui nous ont parasités. Néanmoins, les joueurs sont restés concentrés sur l'objectif et ils n'ont pas paniqués. Le mérite leur revient car ils ont fait les efforts nécessaires. On n'a pas été brillants mais on a été solidaires. » A l'arrivée, la situation ne manque pas d'être paradoxale. Malgré son classement final, Mondeville affiche la quatrième meilleure défense et la cinquième différence de buts. De quoi laisser quelques regrets quant à la tournure des évènements. « Au vu de notre effectif, je pense qu'on aurait pu faire mieux, estime le capitaine Pierre Sorin, meilleur buteur de son équipe. Par rapport à la saison réalisée, cette onzième place n'est pas si mal. On a manqué de régularité. »

L'USONM, désormais seul club calvadosien en CFA 2 depuis la relégation de Dives, prépare désormais la saison prochaine. « C'est le moment le plus délicat, ne cache pas Jean-François Péron. Il ne faut pas qu'on se trompe en termes d'objectif et de recrutement. Il va falloir éviter de reproduire les erreurs de l'année dernière. » Face à une concurrence toujours plus ambitieuse, Mondeville devra sans doute reporter ses rêves de CFA.