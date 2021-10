Mon cher riz, rue des Fossés du château à Caen

Soupes gigantesques

J'opte pour une Zoo-Yo épicée. Lorsque celle-ci arrive, dans un très joli bol, cette soupe me paraît gigantesque ! Et de fait, elle l'est. Côté raviolis, j'ai là encore le choix entre le porc ou le bœuf. Les deux sont cuits à la vapeur. Le premier est accompagné de ciboulette chinoise, le second de carottes. J'opte pour cette dernière mais je n'ai déjà presque plus faim ! Naturellement peu douée avec des baguettes (que les puristes me pardonnent), je ne refuse pas la fourchette proposée par la serveuse. Mes convives ont eux commandé une soupe de nouilles à la sauce de bœuf faite maison (7,90€) et semblent aussi au bord de la satiété. Ils ont choisi pour accompagner leur plat une bière chinoise, la Tsingtao. Pour ma part, je suis restée plus occidentale avec un soda. Et au final, je règle une note de 13,40€.

Pratique. 3, rue des Fossés du château à Caen.

Tél. 02 31 91 67 68