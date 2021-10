L'auteur d'un violent car-jacking arrêté et condamné près de Rouen

Samedi 30 janvier, à 20h45, une femme de 78 ans rentre chez elle à Petit-Quevilly. Un véhicule avec trois personnes à son bord la suit de près. Arrivée devant son domicile, elle sort de sa voiture pour ouvrir son portail. C'est le moment choisi par un passager du véhicule la suivant pour l'agripper, lui baillonner la bouche avec sa main et la faire chuter au sol. Elle se retrouve alors au sol, les jambes sous son véhicule. Un second passager sort alors du véhicule suspect et s'engouffre dans la voiture ainsi volée. Son complice le rejoint. Les deux voitures prennent ensuite la fuite. La victime a tout juste le temps de retirer ses jambes pour éviter de se faire écraser.

Il fonce trois fois sur les policiers

La cellule anti-cambriolage, fondée fin décembre, se charge alors de l'affaire. Les trois enquêteurs retrouvent le véhicule volé, prêt à être réutilisé, dans un quartier à Sotteville-lès-Rouen. Deux d'entre eux montent une surveillance sur place. Le suspect sort rapidement et embarque dans la voiture. Les policiers tentent de le bloquer une première fois. Il refuse d'obtempérer.

L'un des deux agents sort alors du véhicule pour convaincre le fuyard de se rendre. Celui-ci refuse et percute une première fois le véhicule des forces de l'ordre. L'un des deux policiers brise alors la vitre du véhicule suspect pour lui faire entendre raison mais ce dernier percute à nouveau, et à deux reprises, la voiture des policiers. Il prend ensuite la fuite à vive allure mais perd le contrôle de son véhicule et le détruit en percutant une voiture stationnée.

Quatre mois ferme

Le suspect prend la fuite en courant via des jardins près de la place Calmette. Un policier le poursuit à pied, l'autre en voiture. Ils parviennent à l'arrêter. Agé de 18 ans et domicilié à Rouen, il reconnaît les faits. Jugé en comparution immédiate mercredi 3 février, il a écopé une peine de 12 mois de prison dont quatre mois ferme.