Athlétisme : de la densité au meeting d'Hérouville

La septième édition du sixième meeting français de D1 (première catégorie derrière les meetings pros) va attirer du beau monde dans les quatorze épreuves proposées. Pas de véritable tête d'affiche – « c'est de plus en plus difficile d'en avoir car la concurrence est rude », explique le coordinateur Christophe Lemarié – mais une densité importante, en particulier au saut en hauteur. Qualificatif pour la coupe d'Europe des Nations, il réunira quasiment tous les meilleurs Français. Le 100 mètres haies et le 400 mètres masculin s'annoncent également relevés.

« Sept records de piste ont été battus l'année dernière, rappelle Christophe Lemarié. On espère faire aussi bien cette fois-ci, même si ça s'annonce compliqué. » A noter que les meilleurs athlètes régionaux seront de la partie, à l'image d'Olivier Galon sur 1500 mètres et d'Aurélie Kamga sur 400 mètres. Début des épreuves à 19 heures au stade Prestavoine.

> Audio : Christophe Lemarié s'exprime sur cette événement.