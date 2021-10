Caen : Il menace de mettre le feu à sa banque

Fin juin, n'ayant pas été prévenu du refus de l'emprunt, il va trouver sa conseillère. Très énervé, il l'insulte copieusement tout en proférant des menaces. « Ferme ta gueule ! Je vais revenir avec un bidon d'essence et foutre le feu ! Je n'ai plus rien à perdre. Quand j'avais de grosses sommes, vous me proposiez des placements. »

Mercredi 3 février, l'individu a été jugé en son absence par le tribunal de grande instance de Caen, pour menace de destruction dangereuse pour les personnes. Une expertise psychiatrique a été réalisée : l'individu souffre de troubles de l'humeur, ne supporte pas les contraintes mais n'est pas considéré comme dangereux.

Il écope d'une amende de 500 euros.