Affrontements entre agriculteurs et forces de l'ordre à Saint-Lô : la réaction du Préfet de la Manche

Mardi, des agriculteurs en colère se sont confrontés aux forces de l'ordre, d'abord devant la préfecture de la Manche, puis devant la DDTM, aux jets de

différents projectiles comme des pneus et des bouteilles les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau.

Les affrontements se sont déroulés tout au long de l'après-midi.

Les agriculteurs à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs ont exprimé une nouvelle fois leur désespoir et leur ras le bol face à l'inertie du gouvernement selon les syndicats.

Le préfet de la Manche, annonce que l’État a déposé deux plaintes pour les dégâts occasionnés par cette manifestation.

Ecoutez le préfet de la Manche, Jacques Witkowski, qui se rendra en début de semaine prochaine dans une exploitation agricole.