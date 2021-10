Rouen : la French Cup, c'est parti avec 30 équipes !

Pour l'occasion, 30 équipes sont attendues sur la glace, venues de dix nations.

Capitale mondiale du patinage synchronisé

Parmi elles, la Finlande - qui a trusté l'année dernière les trois premières places du podium en catégorie seniors et novices - l'Australie, le Canada mais également la Russie et la Turquie. L'Inde est également candidate pour la première fois, "mais pour le moment, on n'a pas encore de confirmation sur leur venue, précise Sandrine Devaux, présidente de la French Cup. Pendant ce week-end, Rouen devient la capitale mondiale du patinage artistique synchronisé."

Modification de taille cette année, la parade, traditionnellement organisée le jeudi pour annoncer la venue des patineuses à Rouen, est annulée. "Le comité d'organisation a décidé de ne pas prendre de risque pour les athlètes et de centrer la compétition uniquement sur la patinoire. Ainsi, il n'y aura pas de défilé dans les rues de Rouen cette année", indique la présidente. Les Rouennaises de la Team Jeanne d'Arc, championnes de France en novices et qui évoluent pour la première année en juniors, seront de la partie. "Nous avons mis en place un projet sportif qui commence à porter ses fruits puisque nous sommes championnes de France. Nous avons décidé de passer en juniors cette année pour les trois années à venir", précise Anne-Sophie Druet-Avisse, manager sportif du Rouen Olympique Club.

Un événement magique qui, rappelons-le, existe aussi grâce à l'investissement de nombreux bénévoles depuis 22 ans.

Pratique.

1994. Comme la première année de la coupe internationale de patinage synchronisé, lancée avec huit nations et 24 équipes.

2000. L'année où la compétition prend le nom de French Cup sous l'impulsion d'une juge internationale de patinage.

22. Cette année, ce sont les 22e internationaux de France de patinage artistique synchronisé.

30. C'est le nombre d'équipes qui sont attendues sur la glace de l'Île Lacroix le 5 et le 6 février.

10. Comme le nombre de nations qui seront représentées.