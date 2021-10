Dimanche Tourlaville se transforme en ville américaine

Revivez le meilleurs des Etats-Unis avec une concentration de Harley Davidson et de véhicules américains, la démonstration et l'initiation de danse en ligne, du football américain avec les pompom girls également présentent sur le terrain, tour à poneys et shopping 100% US.

En plus de ce beau programme vous pourrez découvrir dans le Nord-Cotentin un véritable show de rodéo à l'américaine dès 15h, avec la 3ème manche du championnat de France. La journée se terminera par un concert de Shannon et un bal country.

Vous retrouvez sur place toute la restauration nécessaire à une journée américaine avec des grillades.

entrée gratuite - informations et réservations: 02 33 04 98 55

