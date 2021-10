Paris (AFP). Première impression 3D dans l'espace

L'imprimante baptisée "Portable Onboard Printer 3D" a été conçue et fabriquée par Altran en coopération avec Thales Alenia Space et l'Institut italien de technologie (IIT). L'expérience, qui a duré près d'une heure, consistait en une séance automatisée de production de petits objets en plastique, qui seront renvoyés sur terre afin d'être comparés avec des objets géométriquement identiques, a précisé le groupe dans un communiqué. Cette expérience, coordonnée et parrainée par l'Agence spatiale italienne, ouvre la voie à la production d'objets utiles (objets nouveaux ou pièces de rechange) à bord de l'ISS, qui n'aura plus à dépendre uniquement des missions d'approvisionnement depuis la terre. "Les stations spatiales pourront ainsi disposer de capacités de production à la demande", a-t-il relevé. L'expérience a été menée par Scott Kelly, un astronaute américain qui est parti en mars 2015 pour une mission d'un an dans l'ISS, dont il assure actuellement le commandement, selon Altran. Les imprimantes 3D permettent de produire à l'identique un objet en superposant des couches de résine ou de plastique pour reconstituer sa forme tridimensionnelle sur la base de données issues d'une image numérique.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire