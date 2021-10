Orne : bilan "catastrophique" sur les routes en 2015

Isabelle David, préfet de l'Orne, a dressé mardi 2 février le bilan de l'accidentologie 2015 sur les routes de son département. Un bilan qu'elle qualifie de "catastrophique", avec 32 tués. C'est 11 de plus que l'année précédente. 247 personnes ont été blessées, soit 43 de plus en un an.

"Ces chiffres dus à un relâchement général du comportement des conducteurs, explique la préfète, plus de la moitié des 25 accidents mortels dans l'Orne font suite à une perte de contrôle d'un véhicule".

Chiffres à l'appui, Isabelle David détaille : 1040 contrôles positifs à l'alcool, 307 aux stupéfiants, 591 conduites sans permis, mais aussi 155 refus d’obtempérer et 1128 délits de fuite.

Ce sont aussi 147 grands excès de vitesse, à plus de 50km/h au dessus de la vitesse autorisée, qui ont été constatés en 2015 sur les routes ornaises.

Chaque jour, une rétention de permis de conduire est prononcée dans l'Orne pour vitesse, alcoolémie ou conduite sous stupéfiants.

859 permis de conduire ont été suspendus par la préfecture de l'Orne en 2015.

Des radars ... après les radars!

Du côté des nouveautés, les accidents seront analysés plus rapidement, sous 15 jours, pour en tirer les conséquences.

Les personnes dont on peut penser qu'elles n'ont pas toutes les facultés pour conduire sont désormais systématiquement envoyées devant une commission médicale, notamment à la suite des accidents. Sur 26 de ces contrôles en fin d'année, 10 conducteurs ont été jugés inaptes.

Une cinquantaine d'actions de prévention seront mises en place en 2016.

Enfin, de nouveau « contrôles-sanction » vont voir le jour, notamment avec des radars mobiles qui vont de plus en plus souvent s'implanter discrètement, aussitôt après des zones de radars fixes, là où beaucoup d'automobilistes réaccélèrent...

BONUS AUDIO - Isabelle David, préfet de l'Orne :