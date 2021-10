Malherbe - Kouakou : "la relation avec Andy est plus qu'amicale"

Timide, mais ravi de s'être engagé avec une formation de Ligue 1, Christian Kouakou a été présenté à la presse, ce mardi 2 février. L'attaquant ivoirien a signé pour trois saisons et demi avec le Stade Malherbe Caen et pourra être appelé dans le groupe de Patrice Garande dès samedi contre Reims. Il manquera en revanche le déplacement à Lille demain soir.

Arrivé à Anderlecht à l'âge de 16 ans, en provenance de Côte d'Ivoire, il évoluait depuis trois ans et demi à Tours. Il y a notamment cotoyé Andy Delort avec qui il formait l'une des attaques les plus percutantes de Ligue 2 lors de la saison 2013-2014. Au cours de cet exercice, ils avaient notamment inscrit 33 buts à eux deux. Et forcément, Christian Kouakou est ravi de le retrouver au Stade Malherbe :

Christian Kouakou lors de sa première conférence de presse au Stade Malherbe. Impossible de lire le son.

Au delà de son expérience en Tourraine, Christin Kouakou a également évolué un an en Thaïlande. "A Anderlecht, j'était barré par Lukaku et je voulais du temps de jeu. La proposition en Thaïlande est arrivée, je l'ai acceptée, notamment parce que j'avais une famille qui comptait sur moi et je savais qu'un an plus tard je me retrouverai en Europe". Près de quatre ans après cette aventure asiatique, il va donc pouvoir découvrir la Ligue 1.