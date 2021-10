Sur la scène du Tendance Live, Anggun, Joyce Jonathan, Anne Sila, Vitaa, John Mamann, Willy William, Marina d'Amico,GrandGeorge, Emji, Sophie Tapie, Greg June et Brice Conrad pour un concert unique et gratuit animé par Wilfired et Thibault.

Découvrez quelques-unes des photos officielles du Tendance Live, réalisées par Agathe JUHEL photographie, grande rue en centre ville d'Alençon et sur agathejuhel.com