Coupe de France : US Granville - Bourg-Peronnas (L2) aura lieu à Dior !

La joie était perceptible, même à distance, dans la voie de Fabrice Clément, co-président de l'US Granville il y a quelques instants : "C'est fait, c'est officiel, on a droit de jouer chez nous. On s'est beaucoup battus, et comme dans un match, c'est celui qui en veut le plus qui l'emporte" nous a livré le mentor du club maritime, aux côtés de son ami Dominique Gortari.

La commission d'appel fait confiance à Granville

Après avoir essuyé un premier refus de la part de la Fédération Française, pour des mesures de terrain non conformes et quelques plans sécuritaires pas suffisants pour un 8e de finale de Coupe de France, la commission d'appel, après avoir envoyé un émissaire samedi, à Granville, a décidé de faire confiance à l'USG. Pour Fabrice Clément, la décision s'est jouée "au moment où tout le monde a bien pris conscience qu'il s'agissait d'un match entre une CFA2 et une Ligue 2, pas d'un énorme match de Ligue 1".

Si la décision a finalement été bonne pour les Granvillais, Fabrice Clément tient à remercier les deux présidents de la Ligue et du District de la Manche. "Pierre Leresteux a mouillé la chemise pour nous, Jean-Pierre Louise a été clair pour faire bouger les choses. Je veux aussi remercier la ville, qui s'est engagée à nos côtés pour que cet événement ait lieu chez nous".

La très grande joie de Pierre Leresteux

Du côté des instances, Pierre Leresteux justement, a fait part de "sa très grande joie. Je suis hyper content de la décision ! C'est super que cette grande fête du football a lieu à Granville. Je me suis donné dans cette affaire, comme tout le monde et c'est normal, je soutiendrai toujours mes clubs bas normands. La Manche mérite cette fête". Jean-Pierre Louise, qui avait fustigé la FFF au moment de son refus, s'est dit également "très content de voir que la décision est en faveur des Granvillais, qui ont mérité leur présence sur le terrain à ces 8e de finales, et qui se devaient de le jouer chez eux".

Du côté de la billetterie, on sait également tout : "Elle ouvrira ce jeudi matin 4 février, dans les mêmes points de vente que lors du tour précédent mais aussi au guichet du stade, en plus" nous a livré Fabrice Clément. 3200 places seront disponibles et devraient s'arracher en quelques heures.