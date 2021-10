Paris (AFP). Nouvelle mise à l'abri des élèves dans trois lycées parisiens

Il s'agit cette fois des établissements Condorcet, Henri IV et Louis-le-Grand, a précisé le rectorat sur son compte Twitter officiel, des informations confirmées de source policière. "La police sécurise les lieux", a-t-on ajouté. De source policière, on indique que les trois lycées ont reçu des appels menaçants vers 09H00. "Vous allez tous mourir", a lancé la personne au bout du fil. Mardi et jeudi de la semaine dernière, plusieurs établissements, dont les trois visés ce lundi, ont été la cible de "menaces", qui avaient entraîné une mise à l'abri des lycéens. A chaque fois, la police n'avait rien trouvé et les lycées avaient repris leur fonctionnement habituel. Les alertes de jeudi concernaient les lycées Charlemagne, Condorcet, Hélène-Boucher, Louis-Le-Grand, Victor-Hugo et Passy-Saint-Honoré. Le rectorat avait indiqué qu'il ne s'agissait pas d'alertes à la bombe mais de "menaces", sans plus de précision. Deux jours auparavant, Charlemagne, Fénelon, Montaigne, Condorcet, Henri-IV et Louis-le-Grand avaient reçu des appels anonymes en fin de matinée quasi-identiques indiquant que des colis piégés se trouvaient au sein des établissements. Le parquet de Paris a ouvert la semaine dernière une enquête pour menaces de destruction, confiée à la Sûreté territoriale de Paris. Lors de ces alertes, les lycéens peuvent être confinés, réunis dans une pièce particulière ou encore dans la cour, en fonction des plans particuliers de mise en sécurité (PPMS, propres à chaque établissement).

