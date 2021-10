Le Stade Malherbe évolue

Des travaux d'aménagement auront également lieu avec pour principal projet, la couverture de la Fosse. En plus de cette couverture, un terrain synthétique sera mis en place et les vestiaires Claude Mercier seront rénovés. La vidéosurveillance du Stade d'Ornano sera mise à niveau et une butte d'entrainement construite. À terme, le centre de formation sera agrandi et un nouveau bâtiment administratif pour le groupe professionnel verra le jour.

3,5 millions d'euros de la ville

La ville de Caen investira 3,5 millions d'euros pour la réalisation des travaux. Pour Joël Bruneau, le marie de Caen, “le Stade Malherbe est un porte-drapeau fantastique qui participe à l'image de la ville et de la région".