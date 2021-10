Expédition punitive à Luc-sur-mer

La mère résidant à Douvres-la-délivrande, c’est là que le père vient les chercher et les ramène un week-end sur deux. Le 13 novembre, les enfants ont oublié leur sac de piscine et demandent à leur père d'aller le récupérer chez leur mère, ajoutant : « Elle habite maintenant à Luc-sur-mer, chez son frère. » Décision est donc prise de s'y rendre.

« Lorsque j'ai pénétré dans la cour, raconte l'homme, il faisait nuit noire, j'ai vu s'allumer une lampe torche et deux hommes m'ont agressé, le frère de ma femme et un autre. J'ai pris un coup sur la tête et j'ai saigné. De retour à ma voiture, j'ai saisi un démonte-pneu et mon frère qui m'accompagnait, une cravache. »

S'ensuit une bagarre, les deux autres protagonistes armés de barres de fer.

Le père des enfants s'en tire avec onze points de suture au crâne, les deux autres avec diverses traces de coups de cravache dans le dos. Portant plainte les uns contre les autres, ils comparaissaient jeudi 28 janvier devant le tribunal de grande instance de Caen pour violence aggravée commise en réunion. « La situation étant tendue avec votre ex-femme et sa famille, pourquoi ne pas avoir téléphoné avant de vous y rendre ? », questionne le président. « Elle ne répond jamais », rétorque le père. « Précisément, plaide l'un des avocats, pourquoi ces deux hommes qui ignoraient la visite de ces messieurs, les auraient-ils attendu ce soir là, dans le noir, dans l'intention de les agresser ? Le fait est que c'est bien le contraire qui s'est produit. »

En effet, le tribunal relaxe les deux hommes et condamne le père des enfants et son frère à soixante jours amende à 10 euros et à 300 euros de dommages et intérêts pour les deux victimes.