Paris (AFP). Attentats: Sentinelle sera maintenu à 10.000 hommes autant que nécessaire, annonce Le Drian

"C'est une opération militaire, de protection, elle est indispensable. Ils sont là et ils resteront le temps qu'il faudra", a-t-il précisé lors de l'émission Le Grand Jury sur RTL/LCI/Le Figaro. Ce dispositif de surveillance des lieux de culte et de centaines de cibles potentielles pour des attaques terroriste comprend actuellement 10.000 hommes, un chiffre qui ne sera donc pas diminué, malgré les contraintes importantes que cela fait peser sur l'armée française. En 2015, plus de 70.000 soldats de l'armée de Terre se sont succédé dans des missions Sentinelle, une situation sans précédent depuis la guerre d'Algérie, certains ayant cumulé jusqu'à cinq ou six déploiements. Au total, autant de militaires français sont déployés en France (10.000 depuis les attentats de novembre) que dans les opérations extérieures. Ce niveau de mobilisation, exceptionnel depuis la professionnalisation en 1997 des armées, pèse sur le temps d'entraînement des soldats, passé à 64 jours seulement, alors que l'objectif est de 90 jours. L'armée va continuer à adapter les conditions d'hébergement des militaires, souvent précaires notamment en région parisienne, a assuré le ministre de la Défense. "Nous sommes en train d'y remédier, ça se fait progressivement", a-t-il assuré.

