Des incidents avant et pendant le match de L2 Le Havre-Lens

Quelques incidents opposant des supporteurs de Lens et les forces de l'ordre ont eu lieu avant et lors du match Le Havre qui l'a emporté 2 à 0 face à Lens pour la 23e journée de Ligue 2 samedi après-midi.

Une demi-heure avant le match, un premier incident s'est produit avec un car de supporteurs lensois que "la police a eu du mal à canaliser", selon la préfecture de Seine-Maritime, nécessitant le recours à des gaz lacrymogènes.

Pendant le match, qui n'a pas été interrompu, des sièges ont été arrachés et jetés sur la pelouse depuis la tribune réservée aux fans lensois.

A la mi-temps, un nouvel incident a eu lieu entre des supporteurs lensois, qui tentaient de sortir de leur zone réservée, les forces de l'ordre qui se sont interposées avec l'usage de tonfas et à nouveau de gaz lacrymogènes, selon la préfecture.



Trois supporteurs, dont l'un soupçonné d'avoir utilisé des fumigènes, ont été interpellés, auditionnés dans les locaux du stade et relâchés. Il n'y a eu aucune garde à vue, a précisé la préfecture.

Avant ce match, et par crainte que ne soit interdit le déplacement des supporteurs Sang et or, comme cela a souvent été le cas en France depuis l'instauration de l'état d'urgence, après les attentats parisiens de mi-novembre, l'Association nationale des supporters et les associations lensoises et havraise avaient écrit à la préfète de Seine-Maritime, qui a accepté mercredi de ne pas interdire le déplacement.



"Les supporters connaissent leurs droits et leurs devoirs. Ce ne sont ni des imbéciles, ni des délinquants. En citoyens responsables, ils comprennent les enjeux de sécurité publique et sont parfaitement disposés à convenir avec vos services d'un cadre de bonne organisation", expliquaient notamment les supporteurs dans ce courrier.



