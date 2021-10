Collision entre deux voitures : un mort et 3 blessés près d'Alençon

Une collision entre deux voitures s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche un peu avant minuit, au Cheuvain, lieu dit Houssemaine, sur la rd 311, sur le département de la Sarthe à 6 kilomètres d' Alençon.

Un homme âgé de 53 ans, seul à bord de sa voiture, est décédé. La victime a été éjectée de l'habitacle dans le choc.

Dans le second véhicule, 3 hommes, âgés de 45, 21 et 18 ans. Légèrement blessés ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et évacués vers le centre hospitalier d' Alençon.

Une enquête a été ouverture pour déterminer les causes exactes de cette collision mortelle.