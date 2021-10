Paris (AFP). Ligue 1: Monaco et Lyon, revers amers

Cette 23e journée, ouverte par la nouvelle contre-performance à domicile de Marseille (1-1 face à Lille), s'achève avec le choc Saint-Etienne-Paris SG dimanche soir. A noter que les deux nouveaux entraîneurs en Ligue 1, François Ciccolini (Bastia) et Frédéric Hantz (Montpellier), ont étrenné leurs fonctions par une victoire. . Monaco terrassé à Angers Non, il n'y a pas que des maçons chargés de bétonner à Angers, il y a aussi parfois du jeu. C'était le cas samedi lors d'un succès qui s'est dessiné dès la première période, avec une large domination du promu matérialisée par un doublé du capitaine Ndoye. Yattara a tué le match dix minutes après le retour des vestiaires, et les premiers pas de Vagner Love pour Monaco n'y ont rien changé. Le SCO remonte sur le podium, dont il pourrait toutefois retomber dès dimanche en fonction des matches de Nice et Rennes. Mais le promu a surmonté sa fessée parisienne (5-1) par un match-référence. Monaco, lui, restait pourtant sur neuf rencontres sans défaite en championnat, et perdra son statut de dauphin du PSG en cas de victoire de Nice à Caen dimanche. Ce "match complètement raté de Monaco", dixit son entraîneur Leonardo Jardim, est un sérieux coup d'arrêt, à corriger lors des deux prochains rendez-vous, les réceptions de Bastia et Nice. . Lyon rechute à Bastia En championnat, l'OL a aligné un troisième match sans gagner, et reste ainsi sur une seule victoire en dix rencontres, ce qui le fait stagner en milieu de tableau (10e), à équidistance du podium et de la zone de relégation. Les Lyonnais poursuivent sur leur lignée de 2016, à savoir une maîtrise assez stérile, qui manque de rythme et ne se concrétise pas au tableau d'affichage, faute d'efficacité de la part de ses éléments clefs, les Lacazette, Valbuena, Grenier. Et c'est Brandao qui a offert à François Ciccolini, le tout nouvel entraîneur de Bastia qui vient de succéder à Ghislain Printant, un succès au terme d'une belle action collective (70e). Le club corse prend de l'air (13e). . Montpellier se rebiffe, Reims s'enfonce En bas de tableau, Montpellier s'est extrait de la zone de relégation avec la manière en signant sa première victoire de l'année en championnat, un 4-0 à Ajaccio (buts de Yatabaré et Martin sur penalty, doublé de Dabo). Le Gazélec, malgré sa résurrection automnale, n'a jamais que trois longueurs d'avance sur la zone rouge. Montpellier profite aussi de la nouvelle contre-performance de Reims, vaincu à Lorient sur un doublé de Touré (2-0). Les Champenois restent englués dans leur spirale infernale (une seule victoire en quinze matches). Toulouse pouvait prendre un point, mais Ben Yedder a vu son penalty arrêté par Lössl (89e). Le buteur avait auparavant égalisé ainsi (64e), mais c'est Guingamp, vainqueur 2-1 grâce à Sankharé (12e) et Briand (72e), qui a pris trois points précieux dans l'optique du maintien. Le Téfécé, en revanche, compte désormais cinq points de retard sur le premier non relégable... Troyes n'a pas enchaîné une deuxième victoire cette saison, battu par Nantes (1-0, but de Gillet). Les Canaris font une belle opération puisqu'ils basculent dans le top 10 (8e). Résultats de la 23e journée de la Ligue 1: vendredi Marseille - Lille 1 - 1 samedi Angers - Monaco 3 - 0 Troyes - Nantes 0 - 1 Lorient - Reims 2 - 0 Toulouse - Guingamp 1 - 2 Gazélec-Ajaccio - Montpellier 0 - 4 Bastia - Lyon 1 - 0 dimanche (14h00) Caen - Nice (17h00) Bordeaux - Rennes (21h00) Saint-Etienne - Paris SG

