Ces photos qui font le buzz sur la toile.

Un bikini photovoltaïque pour recharger votre iPod, ça existe. Pour celles d'entre vous qui n'aiment pas manquer de batterie pendant la bronzette l'été à la plage, la solution à vos problèmes est à découvrir en images ci-dessous.

D'autres photos nous ont étonnés : celles d'un voleur d'ordinateur portable. Un américain s'est fait volé son macbook en mars dernier mais ce que le voleur ne savait pas, c'est que le propriétaire avait pris la précaution d'installer un programme baptisé "Hidden" qui permet non seulement, de géolocaliser l'appareil, mais également de prendre des photos via sa webcam dès qu'il est allumé. Les photos du voleur ont été publiées sur un blog intitulé "This Guy Has My MacBook" et la police a finalement pu récupérer l'ordinateur et a interpellé le voleur mardi dernier. Les photos sont à voir sur le blog en question.