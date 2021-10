Bruits d'hiver : le festival grand-quevillais fête son retour sous une forme nouvelle.

Avec le partenariat de la ville, Bruits d’hiver organisé par Expansion artistique quitte le théâtre Charles Dullin au bénéfice d’un lieu méconnu plein de cachet: « Le Centre Marx Dormoy est un bâtiment crée dans les années 30 attenant à l’ancienne mairie dans le quartier dit « du bourg ». Utilisé pendant des décennies comme lieu culturel, à la fois cinéma et théâtre, il ne sert plus désormais que pour des évènements associatifs. Nous proposons de redécouvrir ce lieu mais aussi de donner une impulsion nouvelle à un quartier culturellement délaissé, nous explique l’organisatrice Marie Valentin-Dubuisson, de plus son esthétique et son agencement permettait également d’explorer des formats impossibles à mettre en œuvre à Charles Dullin ».

Des spectacles originaux.

La salle se prête en effet à des formats intimistes : « Pour le cabaret, les spectateurs sont installés autour des tables, le parquet ancien retrouve son usage pour le bal jeune public et la déambulation acrobatique Ballade d’un stégophile permet d’exploiter l’intégralité de l’architecture, intérieure comme extérieure ». Bruits d’hiver est un temps fort au cœur de l’hiver avec pour thème des spectacles festifs et musicaux. Ce festival convivial toujours très suivi qui insuffle dynamisme et entrain attire aussi bien les grand-quevillais que les non résidents et cette année encore le festival nous fait découvrir des spectacles inédits et s’ouvre à de nouvelles disciplines.

Du sur-mesure

« La ballade d’un stégophile a été crée il y a tout juste un an par la Cie rouennaise In Fine. Les musiciens et acrobates investissent un lieu du patrimoine en tenant compte des contraintes et de l’esthétique du lieu. Depuis plusieurs semaines déjà, ces artistes travaillent sur place pour définir un parcours et composer une musique en résonnance. Quand au cabaret extraordinaire, c’est une troupe de la région parisienne qui a été sélectionnée et qui propose un panel de numéro d’adresse ou d’humour. Nous avons donc fait notre propre sélection : un véritable spectacle sur mesure concocté pour nos spectateurs. Ce rendez-vous s’achèvera par un bal le dimanche décliné en deux version, pour les plus jeunes il s’agira d’une découverte du corps, de sensations à partager en groupe alors que la deuxième représentation sera plus proche du bal traditionnel ».

Un festival pris d’assaut

Toujours très attendu, les spectacles du festival enregistrent déjà de nombreuses réservations. Si vous voulez pouvoir y participer, pensez à réserver au plus vite.

Pratique.

Ballade d’un stégophile. Vendredi 26 février à 18h15 et 20h30. Tarifs 11 à 16E.

Le cabaret extraordinaire. Samedi 27 février à 20h Tarifs 11 à 19E.

Au dancing des gens heureux. Dimanche 28 février à 15h ( 18 mois à 4 ans), à 17h ( à partir de 5 ans) Tarifs 6E.

Centre Marx Dormoy au Grand-Quevilly . Réservation au 02 35 68 48 91