CINEMA La 5ème vague, essai mitigé

La 5ème vague est l'adaptation au cinéma du roman du même nom. Il est le premier volet d'une trilogie dont le 3ème tome paraîtra cette année. Le casting est composé de Chloë Grace Moretz, Nick Robinson et Liev Shreiber.

Ces livres s'inscrivent dans la récente mouvance des livres dits « Jeunes adultes », qui décrivent en général des mondes dystopiques comme dans Divergente ou Hunger Games.

Le film commence de manière encore plus sombre que ces autres univers, avec des catastrophes à l'échelle planétaire qui visent à éradiquer l'espèce humaine. Le ton est donné et cela commence très fort. Meurtre d'innocents, de proches, la violence est présente et très vite on sombre dans un monde post-apocalyptique. Et malheureusement, le meilleur du film est déjà passé. En effet, les scènes catastrophes sont assez sympas à voir mais tout se dégrade au fur et à mesure.

La partie science-fiction, liée au Autres, reste très classique mais se laisse regarder. Par contre, tout ce tableau noir est aspergé de taches roses dégoulinantes et indigestes. Loin de moi de condamner les romances. Je suis une adepte des comédies romantiques et j'adore ça. Mais là, les histoires adolescentes sont mièvres à en avoir la nausée et gâchent vraiment le film.

Le début tonitruant s'égare ensuite dans de fausses introspections et des chapitres parfois déroutants

avec d'étranges tournants scénaristiques. L'ensemble est assez hétérogène.

Les acteurs s'en sortent plutôt bien, j'aime beaucoup Chloë Grace Moretz à la base, et je l'apprécie toujours. C'est donc dommage que le film déçoive autant.

La 5ème vague cherche à surfer sur la vague des adaptations, parfois réussies, des romans « jeunes adultes ». Cet essai-ci n'est pas un naufrage mais possède beaucoup trop de défauts pour être sympathique. La superposition de la science-fiction, de la romance et de la dystopie post-apocalyptique laisse un râgout sans saveur dont on peut se passer. La 5ème vague, actuellement au cinéma.