Orne : Six One partenaire du Tendance Live à Alençon

La marque Six One créée par Jérôme Verrier à Alençon a tout d'une grande avec un petit supplément d'âme.

Fier de son coin de Normandie

La toute jeune marque de vêtements en coton 100% organique a très vite rencontré son public et incarné une vraie "tendance". Avec ses slogans "Orne to be alive", "Dantelle is not dead" ou encore "Ici on ne fait pas dans la dentelle" associés à un véritable travail graphique les vêtements ornais font mouche.

Orelsan comme ambassadeur

Les artistes sont séduits, comme Orelsan qui arbore fièrement les t-shirts signés Six One. Il y a quelques semaines, Six One a inauguré sa première boutique en plein centre ville d'Alençon, rue de la cave aux boeufs.

Jerôme Verrier est l'un de ceux qui dépoussièrent le département de l'Orne, fier de son p'tit coin de paradis. Pour la deuxième fois, il est partenaire du Tendance Live Anova, le samedi 30 janvier à Alençon. Il habillera les équipes de Tendance Ouest.