Bonne table : Le Navy, rue des Augustins à Rouen

Intérieur très propre et délicatement décoré, Le Navy a tout d'un restaurant sympathique, installé depuis près de 30 ans.

Saveurs des mille et une nuits

À la carte, couscous, tagines mais également grillades et plat du jour. Ce midi, le filet de merlan servi avec des haricots verts nous fait de l'œil, mais c'est sur un couscous que nous jetons notre dévolu. Un menu à 12,80€ nous est proposé, comprenant un couscous poulet et deux boulettes de bœuf ou un couscous merguez avec deux boulettes de boeuf. Une pâtisserie orientale en dessert ainsi qu'un thé ou un café sont inclus. Le couscous est rapidement servi et en proportion gargantuesque. La semoule est fine, les légumes et la viande goûteux. C'est le ventre bien rempli que nous goûtons aux pâtisseries orientales, toutes plus bonnes les unes que les autres. Le thé à la mente est servi de manière traditionnelle et le serveur propose même d'y ajouter de la fleur d'oranger. Un choix que l'on ne regrette pas, la fleur d'oranger parfume délicatement le thé. Un restaurant qui séduit pour son rapport qualité/prix exceptionnel.

Pratique. Le Navy, 11 rue des Augustins à Rouen. Ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Tél. 02 35 70 01 53