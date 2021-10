Paris (AFP). Manuel Valls appelle à bâtir des coopérations de long terme avec l'Iran

"Nous pouvons ouvrir un nouveau chapitre" dans les relations bilatérales suite à l'accord sur le nucléaire conclu en juillet dernier, s'est félicité le Premier ministre. "La France souhaite dorénavant renouer les liens (avec l'Iran) et construire de nouveau avec vous, avec votre pays, avec vos entrepreneurs (...) des partenariats ambitieux. La France est prête à mobiliser ses entreprises, ses ingénieurs et ses techniciens, ses ressources nombreuses pour contribuer à la modernisation de votre pays", a poursuivi Manuel Valls. "L'Iran peut compter sur la France", a-t-il lancé. Souhaitant "bâtir avec vous des coopérations de long terme", le Premier ministre a insisté toutefois sur le fait que les entreprises françaises voulaient être des "partenaires de l'Iran pas pour un jour, pas pour une seule fois, mais au contraire dans la durée et pour l'avenir". Les infrastructures, la ville durable, la santé, les transports, l'agriculture et l'agro-alimentaire sont autant de domaines où la France peut apporter une contribution répondant aux "besoins urgents, aux plans prioritaires de modernisation" de l'Iran, a relevé le Premier ministre. "Ce sont aussi des secteurs d'excellence pour nos entreprises", a-t-il souligné. La France, un "partenaire volontaire, fiable", est prête à "intensifier les échanges universitaires" avec l'Iran et "est ouverte à l'accueil" d'étudiants iraniens, a également indiqué Manuel Valls. Le président Rohani, en visite officielle en France, a de son côté déclaré souhaiter "tourner la page" pour une "relation nouvelle" entre l'Iran et la France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire