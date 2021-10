The Danish girl, un biopic peu commun

The Danish Girl est un film qui raconte l'histoire vraie de Einar Wegener, premier homme à avoir subi des opérations chirurgicales pour devenir une femme. Un film avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander et Amber Heard.

Ce film fait partie des sujets dont sont friands les cérémonies cinéma comme les oscars. Le film est sans réel surprise nommé plusieurs fois pour la cérémonie 2016 qui se tiendra en février.

Ce n'est pourtant pas le film qui est nommé mais ses acteurs : Eddie Redmayne et Alicia Vikander.

Laissez-moi donc vous parler du casting, qui est clairement le point fort du film.

Eddie Redmayne a déjà prouvé par le passé qu'il avait beaucoup de talent, comme dans « une merveilleuse histoire du temps » par exemple. Il use à merveille de sa sensibilité pour retracer le cheminement intérieur de sa sensibilité.

Mais ce n'est pas son rôle qui nous marquera le plus dans le film ! Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est celui de Gerda Wegener, la femme d'Einar/Lili qui est bluffant ! Alicia Vikander joue de façon poignante cette femme qui voit son mari se transformer sous ses yeux, tour à tour fascinée, exaspérée, inquiète, compatissante mais à chaque instant aimante.

Etonnante de sincérité, l'empathie est à son comble et j'espère qu'elle décrochera l'oscar du meilleur second-rôle féminin. Elle est d'ailleurs pour moi plutôt dans un rôle de co-premier plan tellement elle marque de son empreinte ce film.

Côté réalisation, c'est très classique (dans le bon sens du terme) et la musique du français Alexandre Desplat accompagne très bien les différentes étapes de l'histoire. C'est un film qui amène forcément à réfléchir, un combat entre ce que l'on ressent et ce que les médecins pensent que vous devez ressentir. Où est la frontière entre la folie et la raison ? Tout est une question de point de vue et d'époque, même si le combat transgenre est loin d'être facile en 2016.

The Danish Girl est un film assez chargé en émotions, au message fort, porté surtout par deux comédiens au top. C'est à voir en ce moment au cinéma.