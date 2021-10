Les CMN intéressés par le chantier STX de Lanester

Les Constructions Mécaniques de Normandie (CMN), qui emploient près de 350 personnes à Cherbourg, s'intéresse au rachat du chantier naval STX de Lanester, près de Lorient. L'information a été confirmée mardi 26 janvier, à l'occasion d'un comité d'entreprise sur le site breton. Deux candidats à la reprise sont en lice : CMN et Kership, co-entreprise entre DCNS et Piriou. Les deux sociétés ont assuré à l'AFP qu'elles conserveraient la quarantaine d'emplois de STX à Lanester, en cas d'accord.



"Nous sommes très intéressés par le rachat de ce site pour y refaire des navires patrouilleurs militaires, voire des bateaux de travail civils", a indiqué le président des CMN, Pierre Balmer. "Avec le carnet de commandes ferme et en prévision que nous avons, le chantier pourrait construire deux patrouilleurs de 50 mètres par an en moyenne, ce qui nécessiterait une centaine d'emplois" au total.

Les CMN ont déposé un dossier d'une quarantaine de pages détaillant leur offre, tandis que Kership n'a adressé pour le moment à STX qu'une simple lettre d'intention. Selon nos confrères du journal spécialisé Le Marin, le chantier CMN serait en position de décrocher une commande de trente patrouilleurs de 30 m à destination de l'Arabie Saoudite, pour un montant de 5 à 600 millions d'euros.

Avec AFP