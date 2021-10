Melbourne (AFP). Open d'Australie - c'est fini pour Monfils, Raonic défiera Murray

Monfils, 25e mondial, n'a pas démérité pour son premier match à ce niveau à Melbourne, mais Raonic, invaincu en 2016, était trop fort. Et c'est lui qui défiera le Britannique Andy Murray pour une place en finale après sa victoire en quatre sets 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Grand serveur, le Canadien, âgé de 25 ans, ne s'est pas appuyé sur ce seul coup pour filer vers les demi-finales, loin de là. Le vainqueur du tournoi de Brisbane face à Roger Federer, tombeur de l'autre star de la Suisse Stan Wawrinka en huitième de finale à Melbourne, a aussi été très bon au filet (31 points). C'est même lui qui s'est montré le plus incisif du fond du court, dans un style un peu nonchalant mais puissant, qui ne manque pas de classe. Monfils a tenu grâce à la qualité de sa première balle - il a même fait plus d'aces (14 à 10) que Raonic, pourtant un spécialiste - mais n'a pas réussi à déstabiliser le Canadien dont le classement mondial ne reflète pas son niveau actuel. Demi-finaliste de Wimbledon en 2014, le joueur né au Monténégro et arrivé au Canada dans sa petite enfance était N.4 à l'ATP début 2015 avant d'être ralenti par des blessures. - Avertissement avec la Coupe Davis - Le Français a égalisé à un set partout avec un peu de réussite, en profitant d'un relâchement de Raonic et en concrétisant l'une de ses deux seules balles de break du match. Le grand Canadien (1,96 m) a remis la main sur le match dans les deux derniers sets, sans que Monfils donne l'impression d'avoir les armes pour renverser la situation. "J'ai fait un bon match, j'ai donné ce que j'avais à donner mais il a été plus fort. Il avait envie d'imposer son jeu et c'est ce qu'il a fait et bien fait", a reconnu le Parisien. Monfils, 29 ans, cherchait à égaler sa meilleure performance dans un tournoi du Grand Chelem, une demi-finale à Roland-Garros en 2008. Il s'était blessé à un doigt en plongeant en huitièmes de finale contre le Russe Andrey Kuznetsov, mais a pu défendre normalement ses chances. Il avait progressé aisément jusqu'aux quarts de finale grâce à un tableau favorable. Ses quatre premiers adversaires étaient tous classés au-delà de la 60e place mondiale", dont deux Français, Nicolas Mahut et Stéphane Robert. "Beaucoup de gens m'ont dit très tôt que j'avais un bon tableau, donc ce n'était pas facile de gérer la pression. Je suis assez satisfait de la manière dont j'ai gagné ces matchs-pièges", a dit Monfils. Cette défaite sonne comme un avertissement pour Yannick Noah et ses hommes à un peu plus d'un mois du premier tour de la Coupe Davis à la Guadeloupe. Avec un tel joueur dans ses rangs, le Canada ne sera pas facile à battre, même sur terre battue.

