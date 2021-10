Sécurité routière: la mortalité en hausse en 2015, malgré un arsenal de mesures

Radars embarqués, limitation de vitesse à 80 km/h, zéro alcool pour les conducteurs novices... Plus de 80 mesures annoncées en un an et rien n'y fait: les chiffres de la mortalité routière en 2015, dévoilés mardi soir par le ministre de l'Intérieur, ont poursuivi leur hausse.