Paris (AFP). Quelque 780 taxis mobilisés dans le calme à Paris et sur les aéroports

A la mi-journée, "780 taxis étaient mobilisés" à la porte Maillot, à Bercy et sur les aéroports, a précisé à l'AFP la préfecture de police, précisant qu'aucun incident n'était à déplorer. Après avoir appelé les automobilistes à "contourner largement" les secteurs de la porte Maillot, dans l'Ouest parisien, du ministère des Finances à Bercy, dans l'Est de Paris et d'éviter d'utiliser leurs véhicules pour se rendre dans les aéroports d'Orly et de Roissy, Bison Futé a précisé que le trafic était "très calme" dans l'agglomération parisienne. A 11H30, le trafic était fluide avec 30 km de bouchons cumulés sur le réseau francilien, contre 50 km de coutume. En milieu de matinée, "environ 200 taxis" provoquaient des "ralentissements notamment aux entrées ouest et est de l'aéroport" de Roissy pour contester la concurrence des véhicules de transport avec chauffeur (VTC), a précisé à l'AFP le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des aéroports de Roissy et du Bourget, Philippe Riffaut. Un peu plus tôt dans la matinée, des policiers ont empêché les grévistes de filtrer et de faire descendre les clients de VTC, pour prévenir tout débordement entre conducteurs de taxis et VTC. A Orly, une dizaine de grévistes ont bloqué les stations de taxis d'Orly Sud et "cinq ou six" à Orly Ouest, selon une source proche du dossier. Celle-ci a fait état d'une "altercation un peu forte" entre grévistes et non grévistes, qui a conduit à l'interpellation d'un gréviste. La place porte Maillot restait occupée dans le calme par quelques centaines de taxi, a constaté un journaliste de l'AFP. Mardi, les manifestations de plus de 2.000 chauffeurs de taxis protestant contre la concurrence des VTC ont donné lieu à quelques incidents et bloqué la circulation sur plusieurs points en Ile-de-France. Dix-huit chauffeurs de taxi ont été placés en garde à vue.

