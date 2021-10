Christiane Taubira démissionne : les réactions en Normandie

L'annonce est intervenue peu après 9h. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, a décidé de quitter le gouvernement où elle était entrée dès l'élection de François Hollande. Une ministre décriée par une partie de la classe politique, qui juge sa politique "laxiste" et a demandé à plusieurs reprises sa démission. Son passage au gouvernement restera également attaché à la loi sur le mariage pour tous, vivement débattue à l'Assemblée Nationale.

Parfois résister c'est rester, parfois résister c'est partir. Par fidélité à soi, à nous. Pour le dernier mot à l'éthique et au droit. ChT — Christiane Taubira (@ChTaubira) 27 Janvier 2016

Dernièrement, Christiane Taubira avait dit son opposition à l'extension de la déchéance de nationalité aux binationaux nés français et à son inscription dans la Constitution. Elle quitte le gouvernement quelques heures avant la présentation du texte aux députés. Christiane Taubira est remplacée par Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère et jusqu'ici président de la commission des lois de l'Assemblée Nationale.

Les réactions en Normandie

Hervé Morin (UDI), président de Région, satisfait de cette démission tardive.

#Taubira Le changement Place Vendôme, il était temps ! — Hervé Morin (@Herve_Morin) 27 Janvier 2016

Le député radical de gauche du Calvados, Alain Tourret (PRG), salue "une femme passionnée, un orateur d'exception, douée d'une remarquable culture. Elle a préféré partir pour rester fidèle à ses convictions. La chose est suffisamment rare pour être soulignée. Elle n'a pas fini de servir la République". Egalement secrétaire de la commission des lois, Alain Tourret applaudit la nomination de Jean-Jacques Urvoas, "homme de l'Ouest", au ministère de la Justice. "Il a démontré ses exceptionnelles qualités à la présidence de la commission des lois. Juriste d'une grande finesse, spécialiste du renseignement, Jean-Jacques Urvoas aura à mener à bien la délicate réforme de la Constitution ainsi que les projets sur la réforme de la Justice au XXIe siècle".

Pour le député de la Manche Philippe Gosselin (LR) qui avait croisé le fer avec la ministre lors des débats sur le mariage homosexuel, c'est une mauvaise nouvelle pour le Président de la République. "Je pense que la révision de la Constitution est désormais lettre morte, une partie des députés de la majorité va sûrement trouver des arguments au départ de Christiane Taubira pour ne pas voter cette réforme".

#Taubira. Embarrassante au gouvernement,l'icône sera plus encombrante encore à l'extérieur.Sera ingérable!! #Hollande a du souci à se faire — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 27 Janvier 2016

Stéphane Travert (PS), député de la Manche, regrette le départ de Christiane Taubira, "personnalité forte et attachante" qu'il apprécie pour "les valeurs qu'elle porte et la manière dont elle construit le débat politique". Le député regarde désormais vers les débats sur la déchéance de nationalité, qui s'ouvriront dans quelques jours. "A nous de trouver les voies du rassemblement, et j'espère que nous y parviendrons, sans quoi un certain nombre de votes pourraient s'affranchir du choix de la majorité gouvernementale".

Philippe Bas, président du département de la Manche et de la commission des lois au Sénat, salue l'arrivée de Jean-Jacques Urvoas au ministère de la Justice.

Félicitations à M.Urvoas, nouveau Garde des Sceaux, spécialiste du renseignement et du terrorisme: une vision responsable de la justice ? — Philippe Bas (@BasPhilippe) 27 Janvier 2016

Sébastien Fagnen (PS), conseiller départemental de la Manche, salue la force de Christiane Taubira.

Merci à @ChTaubira pour son engagement sans faille ces 4 années et sa résistance aux attaques incessantes de la droite. Courage à @JJUrvoas. — Sébastien Fagnen (@sebastienfagnen) 27 Janvier 2016

Au Front National, Nicolas Bay, conseiller régional de Normandie, ironise. "Taubira démissionne, pour une fois on approuve sa décision. (...) on retiendra surtout son amour immodéré des voyous et son désintérêt total pour la souffrance des victimes. Un fiasco !"

Laxisme inouï, sectarisme, mépris des familles françaises...#Taubira aurait dû être limogée depuis bien longtemps. pic.twitter.com/KKuU8PeHSK — Nicolas Bay (@nicolasbayfn) 27 Janvier 2016

Bertrand Deniaud (LR), vice-président de la Normandie, est également bâtonnier au barreau d'Alençon. Il s'interroge sur le successeur de Christiane Taubira

bon, on perd Taubira, snif snif, mais bon attendons de voir si la politique pénale va vraiment changer avec le nouveau Garde... je doute. — bertrand deniaud (@DeniaudBertrand) 27 Janvier 2016

Guénhaël Huet (LR), député de la Manche, ne regrettera pas Christiane Taubira :

Mme Taubira quitte le gouvernement:Bonne Nouvelle Mais,n'en doutons pas,elle continuera à nuire à la France Au conseil constitutionnel?? — Guénhaël Huet (@guenhaelhuet) 27 Janvier 2016

Karima Delli (EELV), députée européenne de la circonscription Nord-Ouest, souligne l'importance de cette démission pour la majorité.

Démission de Christiane #Taubira : quand un gvt de gauche perd ses valeurs, il perd une personnalité de grande valeur — Karima Delli (@KarimaDelli) 27 Janvier 2016

Pour Pierre Bihet, conseiller municipal à Cherbourg-en-Cotentin et ex-conseiller général PS de la Manche, "la seule grande réforme de gauche du quiquennat de François Hollande aura été portée par Christiane Taubira, celle du mariage pour tous".

L'acte de conscience de @ChTaubira devrait interpeller tous ceux qui à gauche ne se reconnaissent plus dans les décisions de ce gouvernement — Pierre Bihet (@PBihet) 27 Janvier 2016

Le Mouvement des Jeunes Socialistes de la Manche parle d'une femme "de convictions et de combats", rappelant son combat pour le mariage pour tous. "Elle n'a cessé de se battre pour l’égalité et pour porter une justice efficace malgré les procès en « laxisme » de ses opposants. L’égalité est la boussole de la gauche, Christiane Taubira en est l’incarnation".