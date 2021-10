Zénith de Caen : un concert pour fêter la Normandie

Porter le même nom engage plus qu’une simple modification administrative. Même si le découpage de 1956 était artificiel, la Normandie n’existera pas sans les normands. Il nous revient maintenant, habitants du « pays des hommes du Nord », d’écrire notre histoire en nobles lettres.

La fête au Zénith de Caen

Au Zénith de Caen le 29 janvier, avec vous et le School of Rock, Anggun, Anne Sila, Julie Zenatti, John Mamann, Willy William, Sidoine, Sophie Tapie, Greg June, nous allons fêter le début d’une belle histoire.

Soyons fiers et dignes de notre identité historique et culturelle, de notre caractère et de celui de nos fromages, de nos 600 kilomètres de côtes et de nos armoires, de nos villes et de nos bourgs, de notre verte campagne, de notre Mont-Saint-Michel et de nos léopards, de Jeanne-d ’Arc et de notre mirliton, de Monet et de nos ingénieurs, de nos pommes et de nos vaches.

La nuit serait longue pour qui voudrait dresser une liste exhaustive de ce qui est susceptible de faire bomber le torse des normands.

Tendance Ouest aime la Normandie. Vive la Normandie.