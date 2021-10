Paris (AFP). Taxis: le mouvement reconduit mercredi, les automobilistes invités à éviter l'Ouest et l'Est parisiens

La préfecture de police de Paris a invité les automobilistes à "contourner largement les abords de l?Ouest parisien et l?Est parisien" dans les quartiers de la Porte Maillot et de Bercy, et d'éviter les aéroports en raison de la reconduction des manifestations de taxi, dans un communiqué transmis à l'AFP.