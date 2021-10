Football : l'US Granville "SDF" à cause de la FFF !

S'il avait du mal à trouver ses mots samedi soir, au coup de sifflet final de Granville-Sarreguemines puisqu'étreint par l'émotion, Fabrice Clément le co-président granvillais, ne les trouvait pas plus cet après-midi, mais cette fois étranglé de colère : « Je ne comprends pas... Un administratif de la FFF vient de me dire : écoutez monsieur Clément, vous avez un stade de catégorie 4, il en faut un de catégorie 3, point ». Fini de plaisanter, la FFF vient de rendre son premier attendu : Granville-Bourg (L2) n'aura pas lieu à Dior. « Nous avons montré notre capacité à accueillir Laval, équipe de Ligue 2, mais visiblement, être le petit poucet n'est pas un avantage, bien au contraire ! » a ainsi poursuivi un Fabrice Clément abattu mais pas vaincu.

"Ce n'est pas l'OM ou le PSG qui vient" (Pierre LERESTEUX, pdt de la LFBN)

Pierre Leresteux, le président de la LFBN, n'a pas plus compris la décision de la commission : « ça va être dur. J'ai eu les Granvillais, il faut qu'ils fassent appel ». Le message a été immédiatement reçu par Fabrice Clément et consorts qui ont interjeté appel dans la foulée. « Nous allons tout jouer sur le fait qu'un petit poucet a droit à un minimum d'égards, que Louis-Dior est un des plus beau stades de Normandie et que ce n'est pas l'OM ni le PSG qui vient, mais une L2, niveau que Granville a déjà accueilli » a lâché Pierre Leresteux. Granville va donc devoir, avant même de tenter sa chance sur le pré, se battre en coulisse pour simplement jouer à domicile.

"Les catégories de stade, c'est pour amuser les administratifs de la FFF" (Jean-Pierre LOUISE, pdt du District de la Manche)

Jean-Pierre Louise, président du District de la Manche, a été encore plus clair au moment d'apprendre la nouvelle : « Pour moi, je ne me suis jamais posé la question. La Manche est une terre de foot, c'est le dernier département normand qui compte un club encore en course, il n'y a même pas de débat : Granville doit jouer à Dior. Les catégories de stade, c'est fait pour amuser les administratifs de la FFF ».

Granville ne peut pas jouer à Dior mais peut jouer à... Hérouville !

Le LA est donné et la bataille s'annonce épique pour réussir à faire jouer l'USG... chez elle ! Mais les possibilités existent. Surtout si l'on se réfère à la liste des fameux stade de catégorie 3 en Basse-Normandie : on ne retrouve effectivement pas Granville, ni Saint-Lô qui a pourtant reçu les « Tours Élites UEFA », ni même encore Avranches qui évolue en National ! Par contre, on y trouve évidement D'Ornano à Caen (ndlr : 40 000 à 70 000 € de location), mais aussi Cherbourg, Mondeville, Alençon mais aussi Bayeux et surtout... Hérouville ! Granville ne peut donc pas jouer un 8e de finale à Dior, mais pourrait le jouer à Alençon ou Hérouville si l'on s'en fie au strict règlement. Une décision d'autant plus surprenante que Sarre-Union, formation de CFA, a été autorisée à jouer dans un stade de catégorie 4, face à Lorient, équipe de Ligue 1.

Match à 13h30 pour enfoncer le clou !

Ubuesque, la situation l'est encore plus, si l'on ajoute à cela l'horaire proposé. Sans même savoir le lieu, Granville est contraint de jouer... à 13h30 le mercredi 10 février ! « On nous a invoqué le fait que peut-être, une télévision nous diffuserait » nous a dit Fabrice Clément. Sans la moindre certitude, si ce n'est celle de la web TV de la FFF, justement. « On va aller jusqu'au bout » ont assuré les président Leresteux et Louise, de la Ligue et du District. Reste à savoir si cette union des forces permettra à la commission de la Coupe de France de retrouver lucidité et bon sens. Et d'enfin arrêter de faire passer la lettre avant l'esprit. La réponse est fixée jeudi, après la réunion de la commission d'appel.

Sylvain Letouzé