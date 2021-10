Tendance Live : Sophie Tapie à l'Anova d'Alençon

Pour applaudir en live Anggun, Joyce Jonathan, Anne Sila, Vitaa, John Mamann, Willy William, Marina d'Amico,GrandGeorge, Emji, Sophie Tapie, Greg June et Brice Conrad les auditeurs de Tendance Ouest devaient se procurer des places (explications ICI). L'Anova affiche COMPLET depuis deux semaines.

SOPHIE TAPIE et sa country-folk

Sophie Tapie sait ce qu'elle veut depuis longtemps et son parcours en témoigne.

A 17 ans elle intègre une célèbre école de chant, de comédie et de danse à Londres, puis une école de théâtre à Paris. En 2012, elle va jusqu'au premier prime de l'émission « The Voice ». Remarquée par un label canadien, elle décide de s’installer à Montréal pour travailler, avec des auteurs locaux sur des chansons qu’elle veut très personnelles.

Sophie se trouve et définit SON style : la « Country/Folk » . Elle revient avec un album qu’elle a en grande partie écrit et composé, empreint d’humour, de lucidité, d’idéaux et de liberté.