Melbourne (AFP). Open d'Australie: Roger Federer de retour en demi-finales

Federer avait manqué le dernier carré l'an passé (élimination au 3e tour) pour la première fois depuis 2003. Il disputera sa douzième demi-finale à Melbourne et sa 39e en Grand Chelem. Ce sera contre le Serbe Novak Djokovic (N.1) ou le Japonais Kei Nishikori (N.7). Le Suisse a joué un excellent match contre Berdych, qui l'avait battu lors de leurs deux dernières rencontres dans des tournois majeurs: à Wimbledon en 2010 et à l'US Open en 2012. Mais il a depuis longtemps repris le dessus sur le N.6 mondial, qu'il domine pour la cinquième fois d'affilée. "Tomas est un joueur qui m'a posé des problèmes au fil des années. C'est un de ceux qui vous poussent à jouer votre meilleur tennis. Le court était très rapide, j'ai joué agressif et avec beaucoup de variations", a-t-il commenté. Federer a eu un break de retard dans les première et troisième manches, mais il a su faire l'effort pour revenir. Il a terminé la rencontre avec 26 points gagnants du fond du court (dont 20 en coup droit), soit presque deux fois plus que son adversaire (14). A 34 ans, il chercher à remporter son cinquième titre à l'Open d'Australie et son 18e en Grand Chelem.

