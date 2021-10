Record inégalé de fréquentation pour l'aéroport de Caen-Carpiquet

En 2015, l'aéroport de Caen-Carpiquet a enregistré une importante hausse de sa fréquentation : + 12% par rapport à l'année précédente, soit 129 096 passagers commerciaux. Un record jusqu'à présent inégalé et auquel il faut ajouter les 36 000 passagers de vols privés ou militaires et les 6 000 passagers « extraordinaires » (déplacements des joueurs du Stade Malherbe, réception des équipes adverses, artistes accueillis lors du festival Beauregard ou au Zénith etc...)

Sans surprise, c'est toujours la ligne régulière Caen-Lyon, assurée par la compagnie Hop !, qui dope la fréquentation de l'équipement, confortant son rôle d'aéroport d'affaires (84 299 passagers, +3% par rapport à 2014).

« Ces chiffres montrent que nous sommes sur la bonne voie », a estimé Rodolphe Thomas, vice-président de l'agglomération en charge des transports. Un chemin toutefois pas si dégagé puisque la délégation de service publique de l'aéroport caennais arrive à échéance le 7 mars prochain et qu'Hervé Morin n'a pas caché son intention de voir naître un syndicat mixte pour la gestion des aéroports normands. « Nous espérons avoir rempli notre mission et pouvoir la prolonger », a indiqué Michel Collin, président de la CCI Caen Normandie.

Le nouveau Conseil régional pourrait par ailleurs, dans les prochaines semaines, adopter de nouvelles lignes directrices fortes dans « la cohérence et l'équité entre les territoires », a souligné Rodolphe Thomas. Élu aux côtés d'Hervé Morin, ce dernier faisait allusion, sans détour, aux disparités de traitement entre les aéroports de Caen-Carpiquet et de Deauville-Normandie en matière de subventions publiques.