Melbourne (AFP). Open d'Australie: Raonic trop en forme pour Wawrinka

L'EXPLOIT Milos Raonic est sur un nuage depuis le début de la saison. Vainqueur de Roger Federer en personne en finale du tournoi de Brisbane, le grand Canadien de 25 ans s'est offert l'autre star de la Suisse, au bout d'une bagarre de 3 h 44 min en cinq sets 6-4, 6-3, 5-7, 4-6, 6-3. Le natif de Podgorica, au Monténégro, remet le tennis offensif au goût du jour. Grand serveur du haut de ses 195 cm, il fonde son jeu sur la conquête du filet, dans un style un peu anachronique mais spectaculaire. Et il ne manque pas de mental. Rattrapé après avoir mené 2 sets à 0, il a trouvé les ressources pour faire craquer le vainqueur de 2014, tenant du titre à Roland-Garros, dans la cinquième manche. De quoi ramener le N.14 mondial vers le top 5 qu'il a fréquenté début 2015. LE PLONGEON A sa onzième tentative, le Français Gaël Monfils a enfin atteint les quarts de finale grâce à sa victoire sur le Russe Andrey Kuznetsov 7-5, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), mais sa fougue irrépressible a failli lui coûter très cher. Il ne peut pas s'en empêcher. Lorsqu'une balle lui paraît accessible, il plonge, même si le point n'a rien de décisif. Cette fois-ci, il est mal retombé, sa main et la raquette heurtant violemment le sol en même temps. On n'en était qu'au milieu du deuxième set et l'incorrigible showman a dû terminer le match avec "une profonde entaille" à un doigt de la main droite. Il devra avoir guéri pour inquiéter Raonic. LA CONFIRMATION Roger Federer avait peut-être raison de dire récemment que Bernard Tomic était encore loin du top 10. L'Australien avait fort mal accueilli la remarque de l'ex-N.1 mondial, mais sur le terrain, il n'a pas su lui donner tort face à Andy Murray. Le Britannique s'est imposé en trois sets 6-4, 6-4, 7-6 (7/4) en faisant faire 53 fautes au 17e mondial. Les Australiens devront encore attendre pour voir l'un des leurs battre Murray. L'AVENTURE La Chinoise Zhang Shuai n'avait pas gagné un seul match en Grand Chelem en quatorze tentatives. Elle se retrouve en quarts! La 133e mondiale n'a pourtant pas fait un grand match. L'Américaine Madison Keys (17e) a joué sur une jambe après s'être blessée à une cuisse au deuxième set, mais la Chinoise a eu du mal à conclure. Trop de fautes et de mauvais choix. Il y aura forcément une demi-finaliste totalement inattendue puisque son adversaire sera la Britannique Johanna Konta (47e). LES CHIFFRES 0. Le nombre de set perdu depuis le début du tournoi par le très régulier David Ferrer, vainqueur du géant américain John Isner (2,06, soit 30 cm de plus que lui) en trois sets. L'Espagnol, âgé de 33 ans, disputera son quinzième quart de finale de Grand Chelem, son cinquième en six ans à Melbourne. 47. Le classement de Johanna Konta, première Britannique en quarts de finale depuis 1983 grâce à sa victoire sur la Russe Ekaterina Makarova, 8-6 au troisième set. 11. Les jeux cédés en quatre matches par Victoria Azarenka, victorieuse de la Tchèque Barbora Strycova 6-2, 6-4. La Bélarusse est plus que jamais l'outsider N.1 de Serena Williams. 10. Les breaks réussis par les Allemandes Angelique Kerber (7) et Annika Beck (3). C'est la première, tête de série N.7, qui s'est qualifiée pour la première fois pour les quarts de finale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire