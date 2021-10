C'est sa troisième saison en pro, la deuxième sous les couleurs du CBC, et Bryson Pope, 25 ans, est déjà un élément indispensable de l'équipe. Pourtant, son histoire avec le basket a plutôt mal démarré... Fils de Derrick Pope, ancien joueur pro (22 ans de carrière en Europe) et de Shari, basketteuse également, et avec quatre frères et sœurs très sportifs, c'est un peu forcé que Bryson a commencé à cinq ans.

Une part de rêve

"Je détestais ça, j'ai vite arrêté, lâche le natif de Lorient, je préférais le foot. J'ai repris doucement le basket au collège quand on a déménagé en Angleterre." Plutôt doué, le Franco-Américain se fait remarquer par les sélectionneurs nationaux. Mais la famille Pope décide de rentrer aux États-Unis. "Au lycée, je me suis investi plus sérieusement, confie le joueur qui est passé par l'université de Tulsa et Kent State. J'ai toujours voulu être un sportif professionnel, même si au début je pensais plus au foot. C'est une vie qui me faisait rêver, pour faire comme mon père." Après une première expérience à Cognac, Bryson Pope est appelé par Hervé Coudray. "Je suis super content de mon début de carrière, j'ai déjà connu une montée et un titre ! Je continue à travailler pour évoluer au meilleur niveau possible."