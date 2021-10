Melbourne (AFP). Open d'Australie: Monfils en quarts mais touché à un doigt

Le dernier Français en lice s'est blessé à un doigt de la main droite lors d'un plongeon dans le deuxième set. Il devrait toutefois pouvoir affronter le Suisse Stan Wawrinka (4e), vainqueur en 2014, ou le Canadien Milos Raonic (14e) en quarts. "On a eu peur que je me sois cassé le doigt, mais il n'y a rien de ça. (Le médecin) m'a dit qu'avec la compression, la glace et des antidouleurs ça irait mieux dans quelques jours", a assuré Monfils. Au début du deuxième set, il a plongé pour tenter de ramener une balle près du couloir droit en fond de court, mais est mal retombé, la raquette et sa main droite heurtant le sol en même temps. "J'ai une entaille assez profonde. (Les médecins) ont même hésité à mettre des points de suture. J'ai un bel hématome et mon doigt a bien gonflé", a-t-il dit. Il a poursuivi le match malgré la douleur et s'est imposé en 2 h 37 min. "J'ai fait semblant d'aller bien. Le point d'après je servais à 217 km/h, mais j'avais un mal de chien", a dit Monfils. Le Français, dont la meilleure performance lors de ses dix premières participation à Melbourne était un huitième de finale en 2009, a été efficace au service (14 aces) et en défense faute de jouer un grand match. - Provoquer des fautes - Grâce à ses jambes de feu, il a ramené énormément de balles et fait faire beaucoup de fautes à son adversaire (54 au total). Le Russe, doté d'un excellent coup droit, n'a pas été assez régulier pour le déstabiliser. "Je n'ai pas joué un grand tennis mais j'ai essayé d'être solide, de lui faire jouer un maximum de coups. Ce n'était pas facile parce qu'il tapait fort des deux côtés, il distribuait bien et j'avais du mal à lui rentrer dedans. Aux moments importants, je suis quand même arrivé à jouer un jeu un peu plus agressif", a-t-il commenté. Le Français a bénéficié d'un tableau favorable et n'a pour le moment battu que des joueurs nettement moins bien classés que lui: le Japonais Yuichi Sugita (124e mondial) au premier tour puis deux compatriotes, Nicolas Mahut (63e) et Stéphane Robert (225e), avant Kuznetsov (74e). Il devra maintenant réussir un premier exploit pour aller plus loin, que ce soit contre Wawrinka, vainqueur en 2014 à Melbourne et du dernier Roland-Garros, ou même Raonic, qui vient de battre Roger Federer en finale à Brisbane. Il égalerait alors son meilleur résultat dans un tournoi majeur, une demi-finale à Roland-Garros en 2008.

