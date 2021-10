Hockey: le doute s'installe chez les Dragons après la défaite contre Grenoble

Les Rouennais traversent une passe compliquée après les deux titres remportés début janvier. En effet, ils ont subit une deuxième défaite après celle de Bordeaux 2-1 dans la semaine.

Encore une fois cette saison, ce ne sont pas les Rouennais qui ouvrent le score mais les Grenoblois par l'intenable Jordann Perret à 50 secondes du terme du premier tiers temps 1-0.

Le 2ème tiers ne commence pas bien non plus puisque suite à deux penalités en début de tiers, les Bruleurs de Loups inscrivent deux buts par Eric Chouinard et Sebastien Thinel. Les Jaunes et Noirs vont tout de même parvenir à réagir à la 16ème minute grâce a Joel Perrault qui réduit la marque en toute fin de supériorité numérique puis le défenseur Olivier Dame-Malka sur un tir de loin à 53 secondes de la fin du 2ème tiers 3-2.

Malgré ce sursaut, les joueurs de Fabrice Lhenry ne réussissent pas à revenir dans la partie et encaissent un 4ème but au bout de quatre minutes encore une fois par Sebastien Thinel. Fabrice Lhenry va tenter de sortir Dany Sabourin en fin de rencontre pour évoluer à 6 contre 5 mais ce sont les Isérois qui vont inscrire un dernier but en cage vide par Jakob Milovanovic.

Les Dragons de Rouen pourront rebondir dès dimanche 24 janvier avec la reception d'Epinal pour le match en retard de la 8ème journée.