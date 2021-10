Face à la violence quelles réponses éducatives ?

Photo: Valdocco - Tous droits réservés. Dans les cités sensibles d’Argenteuil, le fameux éducateur Jean-Marie Petitclerc dirige l’association Valdocco qui effectue un travail de médiation sociale et de prévention. Des étudiants de l’Ecole Polytechnique passent plusieurs mois aux côtés de Jean-Marie Petitclerc en tant qu’éducateurs de rue. Auprès d’enfants et d’adolescents en difficulté, les polytechniciens jouent le rôle de « grands frères » et inversent la spirale négative qui peut mener à la délinquance.