Nyon (Suisse) (AFP). Euro-2016: adoption de la technologie sur la ligne de but

Elle sera également introduite en Ligue des champions à partir de la saison prochaine, dès les barrages. Cette technologie, qui permet, grâce à plusieurs caméras à grande vitesse, de déterminer si un ballon a bien franchi la ligne de but, a déjà été adoptée depuis 2012 par la Fifa et a notamment été utilisée lors du Mondial-2014 au Brésil. Elle a aussi été mise en place dans 4 grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, France, Italie). Le comité exécutif de l'UEFA, soit le gouvernement du foot européen, mènera par ailleurs une réflexion sur la faisabilité de la technologie sur la ligne de but en Europa League à partir de la saison 2016-17. L'introduction de la technologie sur la ligne de but a été préparée depuis plusieurs mois par la commission d'arbitrage de l'UEFA présidée par Pierluigi Collina. Opposé de longue date à la vidéo et plutôt partisan d'une augmentation du nombre d'arbitres, le président de l'instance européenne Michel Platini avait, bien avant sa suspension pour 8 ans de toutes fonctions officielles dans le football par la Fifa, cependant autorisé une étude en ce sens, laissant les directeurs de jeu trancher.

