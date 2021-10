Les hôpitaux d'Argentan et Falaise renforcent leurs coopérations

C'est sans doute dans notre région, l'une des rares collaborations qui fonctionne aussi bien entre deux centres hospitaliers. Ce partenariat a débuté il y a plusieurs années et malgré beaucoup d'inquiétude dans la population lors de l'évolution des services de gynécologie, il sonne comme une évidence aux 2 maires qui sont aussi les 2 présidents des 2 conseils de surveillance : sur l'hygiène, la douleur, le prêt de personnel, la gynécologie … mais aussi désormais : sur l'orthopédie et l'urologie…

Nous n'avons pas chacun la taille critique pour peser suffisamment, explique le maire d'Argentan.

Nous sommes sur un même bassin de 100.000 habitants et à seulement 19 km l'un de l'autre, renchérit le maire de Falaise.

Visiblement, les 2 hommes sont 100 % en phase sur le sujet, affirmant : l'objectif à terme, c'est 1 seul hôpital, mais implanté sur les 2 sites, avec en ligne de mire : le projet de reconstruction du CHU de Caen.

Un point d'étape en ce début d'année

Dans un contexte économique contraint, alors que la démographie médicale rend l'embauche de praticiens de plus en plus compliquée, alors que la technicité médicale réclame aussi des professionnels toujours plus pointus, ce projet d'hôpital d'Argentan/Falaise (ou de Falaise/Argentan !) a reçu la bénédiction de l'Agence Régionale de santé, d'autant qu'il y a un vrai travail d'équipe entre les staffs médicaux des 2 villes, avec selon les spécialités, les uns qui vont travailler chez les autres, ou vice-versa.

Du coup, de nouveaux projets viennent de voir le jour, comme pour une permanence de soins en radiologie, une complémentarité en pneumo, en gastro, et en addictologie.

3 directoires communs se réunissent chaque année avec les chefs de services des 2 hôpitaux.

Une partie du prochain projet de chaque établissement sera même commune aux 2 sites, avec par exemple l'espoir de se voir doter d'une IRM.

Pierre Pavis, maire et président du conseil de surveillance de l'hôpital d'Argentan et Eric Macé, maire et président du conseil de surveillance de l'hôpital de Falaise: