La comédie musicale Résiste débarque au Zénith de Rouen

Entre deux chapitres, France Gall apparaît sur des écrans géants : c'est elle qui raconte l'histoire à sa petite-fille. Le spectacle réunit sur scène une troupe de 26 artistes de 20 à 30 ans dont deux ex-participants à la saison 3 de The Voice : Gwendal Marimoutou et Élodie Martelet dans les rôles de Tenessee et Mandoline. "C'est pour moi une formidable chance alors que je n'ai que 20 ans de participer à ce spectacle, explique Élodie. J'aime la façon dont Michel Berger fait sonner les mots et c'est un remarquable mélodiste." Dirigés par la chorégraphe de Stromae et Christine and the Queens, les artistes interprètent une danse très tonique, moderne et imaginative : "Une aventure très formatrice" pour Élodie.

Pratique. Vendredi 22 à 20h, Samedi 23 janvier à 15 et 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 35 à 79€. www.citylive.trium.fr